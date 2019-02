Fran Rivera, acusado de racista en las redes sociales

El torero Fran Rivera apoyó a un guarda de seguridad de Renfe que tuvo un enfrentamiento con una persona de raza negra en la estación de Sants, en Barcelona, con un mensajes en las redes sociales: "¿Desde cuándo parar a un tipo que se cuela sin pagar en el metro, tren, cine, museo o cualquier otro lugar, es racismo? La ansiedad de ser 'progre' y gilipollas en este país se nos está yendo de las manos". Las críticas no tardaron en lloverle.

Su comentario recibió decenas de respuestas en las redes sociales, donde muchos usuarios arremetieron contra él y lo acusaron de ser racista, fascista y hasta lerdo.

Desde nunca. Lo que es racismo es lo que ya se ha constatado: que no se había colado, que más que un segureta parece un matón macarra, y si la empresa le ha penalizado parece que se confirma que actuó mal. Deje de generar mentiras de hechos confirmados! Derecha rancia casposa...

A ver #Lerdo ,iba de acompañante, ni siquiera pasó los tornos,cuando salía y aquéllo estaba lleno de gente BLANCA le pidió la documentación por la cara a él,cosa que no puede hacer, no el tiquet, además de las formas de cabeza rapada con las que lo trató, hay que informarse antes.

Ai Manolete, si no sabes torear, ¿pa que te metes? Creo que ha quedado claro que es racismo al retirar a esa persona de su cargo y si has podido ver bien el video, el seguridad le pide su documentación y no su ticket. Odio incitando al odio... y así nos va...