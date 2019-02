La infanta Pilar recibirá el alta hospitalaria "esta misma semana", según asegura un familiar

Después de más de dos semanas internada en la clínica Ruber Internacional, doña Pilar de Borbón podrá irse "esta misma semana" a su casa de Puerta de Hierro. "Mejora cada día, todo va bien, los médicos están contentos pero ella está harta de estar allí", comenta uno de sus allegados a Informalia.

Lo cierto es que el hermetismo de la clínica y de sus cinco hijos ha sido total desde que el pasado 4 de febrero la hermana mayor del rey don Juan Carlos fue operada de urgencia por una obstrucción intestinal detectada dos días antes en Mallorca, donde la duquesa de Badajoz pasa varios meses al año en su casa de la costa de Calviá.

Ante la insistencia de los periodistas que se interesaban por su estado de salud, la clínica aconsejó a la familia que debía emitirse un parte médico. Y así se hizo dos días después de la intervención aunque fue tan escueto que solo se publicó el tipo de dolencia que había sufrido y que la evolución era favorable, algo que ya se sabía por el entorno mallorquín de la infanta.

Con la excepción de sus cinco hijos, Beltrán, Bruno, Juan, Fernando y Simoneta, que han estado cerca de su madre en todo momento, el resto de la familia apenas ha podido visitarla. "Ha sido una decisión de ella misma y de los médicos para evitar riesgo de infecciones. Doña Pilar padece de bronquios y ha tenido una neumonía no hace mucho, así que por precaución estaba aislada, como en una burbuja, estos días hay mucha gripe y resfriados y no podía correr riesgos. Tiene 82 años y no se puede permitir otra dolencia en este momento. Ni siquiera la dejaban hablar por teléfono para que no hiciera esfuerzos. Otros familiares, hemos entrado una vez, solo un momento y no hemos vuelto", nos dicen desde el entorno familiar de doña Pilar.

No obstante, y a pesar de que en algunos medios se publicó que don Juan Carlos y doña Sofía no habían ido a visitarla en todo este tiempo, el rey emérito estuvo viendo a su hermana en la clínica y doña Sofía también vio personalmente a su cuñada. Es probable que los reyes eméritos entraran en el hospital por una puerta que no era la principal, ya que la prensa, que hace guardia en la Ruber Internacional para seguir las visitas y la evolución de doña Pilar, solo ha podido dar constancia de las entradas y salidas de sus hijos. Pero don Juan Carlos, muy unido a su hermana, no ha dejado de interesarse cada momento por su salud ni de pasar para darle un abrazo.