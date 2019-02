Shakira, a puñetazos con la policía de Miami Beach

La cantante colombiana ha cruzado el charco para atender algunos proyectos profesionales y su primera parada ha sido Miami. Shakira ha visitado el Departamento de Policía de Miami Beach y ha demostrado sus dotes como boxeadora.

Con un atuendo deportivo y los guantes de boxeo, la mujer de Gerard Piqué ha presumido de movimiento de caderas, aunque esta vez no era al son de la música sino de los puñetazos que le daba al pobre policía que la ha puesto a prueba. Los compañeros han grabado un vídeo del momento y las imágenes ya vuelan por las redes sociales. "¿Las caderas no mienten? ¡Nosotros decimos que el gancho derecho de Shakira no miente!", ha escrito la polícía de Miami en su Twitter.

HIPS DON'T LIE? We say @Shakira's right hook doesn't lie! ????



Thank you #Shakira for stopping by MBPD with the fam and saying hello! pic.twitter.com/36i98RJbzO — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 18 de febrero de 2019

En el vídeo también aparece el pequeño de sus hijos, Sasha, y es que lo niños han acompañado a mamá en su viaje por Estados Unidos y han dejado a papá de 'Rodríguez' en Barcelona.