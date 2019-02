A Kendall Jenner le daba vergüenza que su madre la viera desfilar e hiciera gestos

La modelo mejor pagada del mundo se ha sincerado en The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon, para decir que cuando acudía su madre como invitadaa sus desfiles, y mostraba visiblemente su entusiasmo, sus gestos llegaban a a avergonzarle. Y puso como ejemplo la ocasión en que le quiso recolocar el mono en la Met Gala de 2018. Recordemos que aquella reacción del clan al ver a su Kenny en el desfile de 2018 de Victoria' s Secret se viralizó cuando desde la front row empezó a saludar a su niña moviendo la mano.

"Estaba haciendo el desfile de Victoria's Secret y oí a mi madre. Antes solía darme vergüenza pero ahora me parece muy divertido y me gusta", dijo. Kris Jenner en su Instagram personal ha recogido con orgullo el momento del programa. "Me emociono mucho cada vez que Kendall Jenner desfila por la pasarela", reza el texto de la madre de la modelo. "Eres la mamá más adorable", responde Khloé Kardashian