La respuesta de Ana Obregón a su hijo Aless Lequio cuando le preguntó: "¿Mamá, me voy a morir"

Ana Obregón ha roto su silencio para explicar que junto a su hijo Aless, enfermo de cáncer "ha habido momentos muy complicados" y que ha vivido situaciones muy duras. "Hemos estado en menos de un año 90 días en hospitales entre todos, hemos tenido que irnos de urgencia a las dos de la mañana los dos solos. Lo que he vivido y lo que he visto no lo quiero olvidar porque quiero tenerlo presente de aprendizaje para apreciar la vida y saber qué es un problema y qué no lo es, que nos volvemos locos con problemas que no lo son. Cuando esté todo solucionado, me voy a tirar dos meses llorando pero hasta entonces no puedo", dijo la actriz y bióloga en Telecinco este sábado.

Obregón se describe a sí misma como "una madre luchando codo a codo con su hijo", y confiesa que se le olvidaba todo: "Te anulas y quizás sale lo mejor de ti, la parte más humana, la más generosa, donde no piensas en ti para nada". Ana ha sido una madre, y una madre luchando. "Es un aprendizaje, de lo más duro que puedas tener, es como si te sacaran el corazón fuera de tu cuerpo, es una cosa increíble pero en ningún momento me he derrumbado", asegura la actriz. "Cuando venían mis hermanas a verme y las despedía, era el momento donde se me saltaban las lágrimas", confiesa.

También agradece que ha recibido "apoyo por todas partes". En 48 horas, desde que le diagnosticaron el cáncer a Aless, estaban volando a Nueva York. "En dos días, asimila que tu hijo tiene un cáncer, organiza un viaje, el hospital y todo", recuerda. "Y luego los dolores de mi hijo, que eran imposibles, que no quiero hablar de eso. Nosotros llegamos al hospital de urgencia para que le pusieran morfina porque no podía aguantar el dolor. Pero lo de mi hijo ha sido de verdad, fundamental, nunca se ha quejado de nada", explica.

Sobre lo que sintió cuando su hijo le dijo: 'Mamá, me voy a morir', explica cómo reaccionó. "Yo le dije que no, no, que para nada, que para adelante y para atrás no hay que mirar. Pero sobre si ella en algún momento pensó que se moría, Ana Obregón contestó: "Para adelante, para adelante y para adelante, es que no le dejo a ese pensamiento venir. Siempre para adelante".

A propósito de lo que se ha dicho sobre Alessandro en este drama que viven, la actriz fue clara: "Estuvo muy bien", si bien entiende que después le dijo que tenía que seguir trabajando. "Me hubiera gustado tenerlo más allí. Pero yo sola puedo, una madre puede con todo, a una madre no le puedes decir que no es capaz de nada, no necesito a nadie".