Rafa Nadal quiere llevarse a su futura esposa a recorrer Estados Unidos

El tenista español dirá adiós para siempre a la soltería después de dar un paso importante y comprometerse con su novia Xisca Perelló tras 14 años juntos. Por ello, Rafa Nadal ha decidido que lo hará por todo lo alto en los próximos meses, aunque siempre tendrá que estar atento a su agenda de compromisos deportivos.

Nadal ha organizado primero una escapada por Cerdeña con sus amigos, para luego viajar hasta Estados Unidos. En tierras estadounidense tiene planeado cubrir parte del trazado de la mítica Ruta 66 (aunque ya no existe como tal), siendo el colofón final en Las Vegas. Las dos escapadas que están previstas para antes del próximo otoño cuando se darán el 'sí, quiero' el tenista y Xisca Perelló.

La despedida en Cerdeña está a punto, ya que las invitaciones ya estarían enviadas. Incluso, podría tildarse de oficial porque está previsto que se permita en algunos momentos la presencia de un fotógrafo de confianza para que después se vaya distribuyendo alguna imagen. El tenista español ha elegido la segunda isla más grande del Mediterráneo con el fin de disfrutar de sus calas inigualables, villas espectaculares y, cómo no, de la privacidad.

Después de pasar buena parte del tiempo en Cerdeña navegando, la segunda despedida está reservada para el grupo de amigos más íntimo de Nadal, que se celebrará en Estados Unidos, según informa ABC. Para esta segunda escapada está previsto que recorran cientos de kilómetros de la Ruta 66, siendo el punto final del trayecto Las Vegas, la ciudad que muchos usan para su última noche de libertad. Un destino que también eligió para despedir su soltería Cayetano Rivera en 2015 y que también sirvió para la trama de uno de los grandes éxitos de taquilla de Todd Phillips, 'Resacón en Las Vegas'.

Después de que se hiciera pública que Nadal y su novia pasarán por el altar, el tenista español mostró su enfado: "Me molesta bastante que haya salido en la prensa. Nunca informo de nada de esto, no voy a hacerlo ahora", aseguro el tenista. Además, Rafa Nadal ha comenzado una búsqueda exhaustiva con el fin de encontrar al topo que filtró la noticia de su boda con Xisca Perelló. Y es que los detalles de su relación siempre han ido con cuentagotas, ya que la pedida de mano se dio en Roma en mayo de 2018 y no salió a la luz hasta el pasado mes de enero.