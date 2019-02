Lucía Rivera estalla ante los ataques: "Nadie obligó a mi padre a adoptarme"

Lucía Rivera (20), hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, ha salido al paso de las críticas que ha recibido en las últimas horas, precisamente desde que se descubrió su romance secreto con Marc Márquez, cinco veces campeón del mundo de Moto GP. La modelo ha estallado y ha escrito un duro texto a través de Instagram.

"No entiendo porque tanta inquina y tanto odio hacia mi simplemente por se adoptada por mi padre (cosa que yo no he decidido ni nadie le ha obligado a hacerlo)", comenzaba diciendo Lucía, en una de las frases más contundentes de su largo escrito.

La joven ha defendido a su familia y ha hablado de los valores que la inculcaron desde niña: "Tengo familia, amigos, etc. Y no creo que a ninguno de vosotros os gustara leer comentarios de este tipo hablando así de vuestros seres queridos, y más escritos desde la ignorancia. Si algo me han enseñado en mi casa es a no pisar a nadie, y menos sin motivos y sin tener ni idea, ni haberme puesto sus zapatos...Nadie es más que nadie", aseguraba.

En su escrito, Lucía también dejaba un mensaje para sus críticos: "Recordad que somos un espejo y que vemos en los otros lo que somos". Asimismo, invitaba a la gente a ponerse en su lugar: "Está claro que al existir las redes sociales hay mucho 'valiente' detrás de la pantalla. No olvidéis que tengo 20 años y sentimientos al igual que todos".

Por último, la hija del diestro, que reside en París con el sueño de convertirse en una destacada modelo, ha defendido su profesión: "Si hubiera querido vivir del cuento hubiera tomado caminos mucho más fáciles, simplemente me dedico y me desvivo por lo que me gusta", decía antes de alabar a su madre: "Por cierto, tengo una madre maravillosa y auténtica".