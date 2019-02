Nacho Vidal desmiente que tenga sida: "Es de muy mal gusto"

Nacho Vidal podría tener VIH. El actor catalán, uno de los más populares y demandados en la industria del porno para adultos, habría dado positivo en el virus del Sida, según El Nacional.Cat. Este hecho habría paralizado todas las producciones del momento y obligado a todos los actores a someterse a las pruebas pertinentes.

El intérprete de 45 años se ha mostrado muy molesto por estas informaciones y las ha desmentido al citado medio: "No sé de dónde sacas la información pero es de muy mal gusto. No diré nada". Su madre, Inmaculada González, ha apoyado la versión de su hijo en El Español: "Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH".

De una manera u otra, lo que sí es cierto es que la industria del cine para adultos está paralizada desde hace unos días. La Seguridad Social ha aplicado el protocolo habitual de estos casos: contactar con las parejas sexuales de Nacho Vidal de los últimos meses para citarlas y hacerles la prueba. De hecho, según QMD, el mismo representante del actor estaría llamando a algunas de estas mujeres para informarlas e 'invitarles' a que se realicen los controles.