Courteney Cox (Monica Geller en Friends) confiesa a qué edad perdió la virginidad

En junio cumplirá los 55 y se conserva muy bien pero la protagonista de Friends no está contenta al cien por cien de cómo ha vivido su vida hasta ahora. Si en la mítica serie, la relación de su personaje que interpretó durante una década (Monica Geller) con el sexo fue esencial para crear tramas, chistes y multitud de escenas inolvidables para los fans de la producción noventera, en la vida real, Courteney Cox se lamenta sin ambages de haber comenzado tarde a disfrutar del sexo. ¿Sabes a qué edad ocurrió? Ella lo cuenta.

Tanto la actriz como el personaje sufren una manía patológica por la limpieza y sienten pasión por la cocina pero no sabíamos si en la vida real sus padres hablaron con ella abiertamente de sexo durante su adolescencia. "No aprendí nada de ellos, mi madre nunca me contó nada de lo que en teoría debería haber sabido", dijo esta semana en una entrevista en el programa de James Corden, donde acudió para presentar una nueva serie documental en la que explora la sexualidad de la mujer durante el embarazo. El presentador por supuesto le preguntó sobre cuándo perdió la virginidad "Probablemente no debería decir esto, pero perdí la virginidad con 21 años, así que creo que estarán orgullosos de mí por eso", dijo la actriz. Su primera pareja conocida fue Michael Keaton (Batman) con quien empezó a salir con 25 años.

Cox nació en el sur profundo de los Estados Unidos y a mediados de los años sesenta. Se crió en Birmingham, Alabama,. Sus padres se separaron cuando ella tenía solo diez años.

Lo cierto es que solo se le conocen cuatro parejas, digamos, estables: su marido y padre de sus hijos, David Arquette, con quien estuvo casada trece años (1999-2012), los actores Michael Keaton (1989-1995) y Brian Van Holt (2013) y el músico norirlandés Johnny McDaid (2014-2017), de la banda Snow Patrol, de quien se separó en 2017.

Con o sin la suficiente experiencia en artes amatorias, la actriz supo sacar adelante escenas míticas de Friends en las que su relación con el sexo protagonizaba las tramas, escenas míticas como cuando le explica los siete puntos erógenos de la mujer a Joey o como cuando se acuesta con un adolescente que no sabe quién es Joan Collins (La actriz de Dallas, serie de los 80). Pero, a decir verdad, ninguna supera al episodio en el que explica cómo (casi) perdió la virginidad cuando iba al instituto. ¡Y resulta que en la vida real tenía 21 cuando ocurrió!