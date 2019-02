Ejemplo a seguir para Rivera y Pedro Sánchez: la historia de amor que rebaja tensión y acerca a socialistas y ciudadanos

Fue secretaria de organización del PSdeG de Ponte Caldelas pero ahora lidera Ciudadanos en el vecino concello de Fornelos de Montes. Hablamos de Isabel Pregal, la novia del alcalde socialista de Ponte Caldelas, y desde ahora aspirante a candidata de la formación de Albert Rivera a la Alcaldía en Fornelos de Montes.

La propia Pregal, afincada en Ponte Caldelas los últimos años, confirmó que este viernes 15 presenta su candidatura por el partido naranja en el municipio fornelense, donde nació, aunque declinó dar detalles sobre el resto de la candidatura, salvo aclarar que "a veces estás implicada nun proxecto e ofrécenche outro que cres que pode funcionar, paréceche viable e das o paso. Non hai máis", como recogía el Diario de Pontevedra.

Pregal saltó a la línea pública en Ponte Caldelas en los últimos años, donde, además de su vínculo personal con el alcalde, Andrés Díaz, llegó a estar relacionada con el PSdeG a nivel orgánico y a participar en actos de la formación. Hace un año PSdeG ratificó a Díaz como secretario local en una concurrida asamblea en la que participó su novia, y de la que, según recogió textualmente la formación en un comunicado difundido y publicado por la prensa, Isabel Pregal salía designada secretaria de organización de la agrupación. Pero ya no es tan socialista.

Fuentes del partido de Pedro Sánchez citadas por el diario pontevedrés afirman que "Isabel Pregal non é militante do PSdeG actufirman que actualmente". La propia impulsora de la candidatura explicaba en el rotativo gallego que "sempre fun independente", de modo que no estaba afiliada y que el cargo de secretaria de organización "nunca cheguei a exercelo".

Competirá contra su novio, un alcalde socialista. Fornelos de Montes, de hecho, sigue siendo uno de los tres bastiones que el PSdeG conserva históricamente en la provincia de Pontevedra y donde nunca los socialistas han perdido la alcaldía.

"Cando che ofrecen algo interesante no municipio onde naceches e onde non se está facendo nada de nada por avanzar, ten sentido aceptar", dijo la candidata justificando su cambio de rumbo político. Pregal considera más importantes sus vínculos con el feminismo y con el desarrollo personal que la cuestión amorosa que la relaciona con su novio o que el cambio de siglas políticas.

Pero eso no significa ni mucho menos que la pasión que viven este Romeo socialista y esta Julieta naranja haya decaído. "No solo tienes los ojos más bonitos del mundo, sino tienes el mundo más bonito en tus ojos", empezaba Isabel Pregal su mensaje en el Facebook de su novio, Andrés Díaz, para felicitarle por su reciente cumpleaños. Esta dedicatoria muestra el amor entre los protaginistas de la historia pero no la afinidad política.

Andrés es el alcalde socialista de Ponte Caldelas (Pontevedra) e Isabel Pregal es desde este viernes la candidata de Ciudadanos en el cercano municipio de Fornelos. Por suerte para ambos, su amor está por encima de siglas y, cuando no hablan de política, se llevan mucho mejor que Pedro Sánchez y Albert Rivera.

Ni el mismísimo marqués de Bradomín en una de sus sonatas llegaría a este nivel de romanticismo: "Si te sueño porque te quiero, si te necesito porque te quiero, si te pienso porque te quiero, si te añoro porque te quiero, te quiero porque te quiero y te quiero porque eres tú", le dijo el socialista valleinclanesco en su última felicitación a su amada por FB, donde cientos de apasionados fans de la historia siguen como en una telenovela la evolución de este amor que sobrevive a la rivalidad política y a la tensión de partidos que vivimos.