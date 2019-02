Michelle Obama se cuela por sorpresa en los Grammy junto a Lady Gaga, Jennifer Lopez y Jada Pinkett Smith

La esposa de Barack Obama fue una de las grandes protagonistas de los Grammy 2019 después de aparecer por sorpresa en mitad del escenario y acompañada por una constelación de estrellas compuesta por Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jada Pinkett Smith y Alicia Keys, presentadora de la gala celebrada en el Staples Center de Los Angeles.

"¿Pensaban que estaría aquí sola?", preguntó Keys segundos antes de que Michelle Obama y las tres artistas ya mencionadas saltaran al escenario para dejar uno de los momentos más especiales de la velada. Una vez sobre las tablas, la ex primera dama de Estados Unidos lanzó un mensaje de empoderamiento femenino y respeto a la diferencia.

Youtube Video

"La música me ha ayudado a contar mi historia", comenzaba diciendo Michelle, quien lucía un traje de dos piezas metalizado. "Ya sea que nos guste el country, el rap o el rock, la música nos ayuda a compartir nuestra dignidad y tristezas, nuestras esperanzas y alegrías".

"Nos permite escucharnos unos a otros, invitarnos unos a otros. La música nos muestra que todo importa, cada historia dentro de cada voz, cada nota dentro de cada canción", alegaba la mujer del ex presidente estadounidense, que compartió una imagen junto a las cantantes en Twitter.

A big part of friendship is showing up for your girls—that's why I was thrilled to be there for the one and only @aliciakeys at the #GRAMMYs. She is one of the most genuine and thoughtful people I know—there's no one better to help us all celebrate the unifying power of music! pic.twitter.com/8cMhTmsClA