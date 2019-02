Meghan Markle tiene un apodo en la familia real y no es la única

La Casa Real británica tiene fama de ser una de las más rectas de las monarquías europeas pero lo cierto es que, de puertas para adentro, los Windsor hacen gala de excelente sentido del humor. En los últimos años, todos ellos se han ganado divertidos apodos familiares y la última en adquirir el suyo ha sido Meghan, a la que su suegro llama Tungsteno, un metal muy resistente.

Pero Meghan no es la única que es conocida por su mote tras las puertas de Buckingham Palace. A la reina Isabel II la conocen como Repollo, apodo que le dio su marido; Gary, como la llamaba el príncipe Guillermo cuando era pequeño y no pronunciaba bien "abuelita"; o Gang-Gang, como la llama el príncipe Jorge, tal como desveló la duquesa de Cambridge en el documental Elizabeth at 90: A Family Tribute.

El príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker-Bowles, son conocidos familiarmente como Fred y Gladys, aunque nadie sabe muy bien por qué, mientras que el príncipe Guillermo se ganó el mote de Wombat (un animal muy travieso natural de Australia al que descubrieron en uno de sus viajes) y su hermano, el príncipe Harry, es Jengibre, por su pelo naranja.

Por su parte, Kate Middleton responde al diminutivo de Caths, y su primogénito, el príncipe Jorge, ha pedido a todos que le llamen Archie, como el protagonista de sus dibujos favoritos.