Jeff Bezos acusa al director de 'The National Esquire' de chantajearle con fotos íntimas

Jeff Bezos, fundador de Amazon, publicó este jueves un comunicado en el que acusa de extorsión a David Pecker, editor de la revista The National Enquirer, el medio que sacó a la luz su relación extramatrimonial con Lauren Sanchez. El también director de The Washington Post aportó en su escrito de denuncia varios correos cruzados con American Media Inc, editora de Pecker.

"Antes que capitular ante la extorsión y el chantaje, he decidido publicar exactamente lo que me enviaron, a pesar de la amenaza que supone en coste personal y vergüenza", rezaba uno de los párrafos del escrito de Bezos, quien contaba que Pecker, amigo íntimo de su archienemigo Donald Trump, le contactó a través de intermediarios mutuos para extorsionarle con publicar fotos y mensajes privados si no cesaba su investigación sobre las posibles motivaciones políticas de The National Enquirer para tratar de abochornarle públicamente.

"Por supuesto que no quiero que se publiquen fotos personales, pero tampoco quiero participar en sus conocidas prácticas de extorsión, favores políticos, ataques políticos y corrupción", decía Bezos sobre American Media Inc, haciendo referencia a los tejemanejes de Pecker y Trump, algunos de ellos destapados por The Washington Post, medio de Bezos. "Es inevitable que ciertas personas poderosas que son objeto de cobertura del Washington Post concluyan de manera equivocada que soy el enemigo. El presidente Trump es una de esas personas, como es obvio por sus muchos tuits", alegaba el dueño de Amazon.

El empresario insistía en los chantajes que ha recibido a través de diversos correos electrónicos en los que se describían las fotografías de contenido sexual que tenían en su poder. El último de ellos llegó el pasado martes 5 de febrero: "Me hicieron una oferta que no podía rechazar. O al menos eso creyeron las personas a la cabeza del The National Enquirer. Me alegra que pensaran eso, porque les animó a ponerlo todo por escrito", explicaba Bezos en su denuncia.

El multimillonario tiene fundadas sospechas de que detrás de todo el escándalo reluce el nombre del presidente de Estados Unidos. Por ello, no parece que vaya a cesar su investigación. "Prefiero alzarme, levantar este tronco y ver qué sale de debajo", sentenciaba Bezos en su misiva.

Bezos y su amante buscan al topo de Trump

En su investigación, Jeff Bezos también está inmerso en la búsqueda de la persona de su entorno que destapó su relación con Lauren Sanchez. Según su jefe de seguridad, Gavin de Becker, el propietario de Amazon sospecha de Michael Sanchez, hermano de su amante y agente en Hollywood. También es socio de Roger Stone y Carter Page, ambos íntimo amigos del presidente Donald Trump. Jeff piensa que el topo trabaja como espía para el presidente estadounidense. Se trata de un capítulo más de la lucha de titanes entre el ser más poderoso de la Tierra contra el que más rico del mundo.