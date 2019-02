La abogada del Pequeño Nicolás le abandona por "payaso"

El próximo 20 de mayo Francisco Nicolás Gómez Iglesias, de 24 años, comparece ante la Audiencia Nacional, acusado de haber viajado a Ribadeo, Lugo, en 2014, en una comitiva oficial, custodiado por policías municipales madrileños y haciéndose pasar por enviado de la Casa Real y de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Se trataba de un almuerzo con un empresario de la localidad, al que había hecho creer que asistiría también el entonces príncipe Felipe.

Está acusado de usurpación de funciones públicas, malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, delitos que le podrían costar siete años de cárcel y 81.000 euros de sanción. Una agrupación de la Policía de Madrid solicita además 11 años de prisión, el Ayuntamiento de Madrid, tres años y medio, y la abogacía del Estado, otros 21 meses.

Pero desde el lunes de esta misma semana, el Pequeño Nicolás no tiene abogado que le defienda. La letrada que llevaba en los tres últimos años las diversas causas que Francisco Nicolás tiene pendientes ha enviado el siguiente burofax a los distintos juzgados donde está procesado el joven y al que ha tenido acceso Informalia:

La letrada María Victoria Vega, hasta ahora abogada de D. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, ha presentado en el día de hoy su renuncia como abogada en todos los procedimientos judiciales en que el Sr. Gómez Iglesias se encuentra investigado o acusado en la actualidad.

Los últimos acontecimientos mediáticos o políticos efectuados por el Sr Gómez Iglesias han provocado la pérdida absoluta de confianza por parte de la letrada, desvirtuando completamente la línea de defensa ejercida hasta este momento con el mayor rigor y profesionalidad.

La abogada tomó esta decisión después de la aparición de Francisco Nicolás en el programa de Risto Mejide, donde habló de la creación de un partido político, Influencia Joven, con el que se iba a presentar a las elecciones europeas (a pesar de que tiene retirado el pasaporte y no puede abandonar el territorio nacional).

Al día siguiente acudió al plató de TV3 con un lazo amarillo en la solapa, apoyando a los independentistas procesados, algo que colmó la paciencia de la letrada. "No estoy de acuerdo con estas payasadas que está haciendo", explica María Victoria Vega a Informalia. "Es incoherente defender a alguien con este comportamiento. Me hice cargo de su defensa hace casi tres años con la condición de que llevara una vida discreta, se alejara de los medios y se pusiera a estudiar Derecho, como quería. Pero no llegó a matricularse aunque durante este tiempo se mantuvo apartado de la prensa. Hasta que volvió al circo de antes. Parece que también participará en Master Chef Celebrity".

Al conocer que su abogada le dejaba, Francisco Nicolás la llamó pesaroso en varias ocasiones pidiéndole que siguiera con él. Y también la llamó su madre, con quien Victoria nunca había hablado, a pesar de que el joven vive en casa de sus padres en Madrid y cuenta con todo su apoyo.

María Victoria Vega había conseguido para Nicolás lo que parecía algo tan imposible como la nulidad en dos instancias de la querella que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, había interpuesto contra él por calumnias e injurias. "Esa absolución", comenta la abogada, "tenía que haber sido una gran oportunidad para rehacer su vida. Yo acepté su defensa porque pensé que sólo tenía 18 años cuando hizo todas esas tonterías y que podía cambiar. No ha sido así", se lamenta la letrada.

Nicolás tiene causas pendientes cuyas peticiones suman 20 años de prisión. Una de ellas es la querella del empresario Javier Martínez de la Hidalga que le denunció por estafa. En 2014, Nicolás se presentó ante el empresario como un intermediario del Gobierno de España, que podía facilitarle la venta de un inmueble que aquel tenía en Toledo, haciéndole creer que Hacienda iba a embargarle sus cuentas y las de su familia. Mientras, conseguía sacarle dinero para pagar al Gobierno por su intermediación.

Otro de los casos pendientes más graves es la acusación de haber falsificado su propio DNI, en el que introdujo la foto de un amigo que se presentó en su lugar para el examen de Selectividad, un amigo más preparado que él que sacó una nota de 8,25, un notable alto que permitió a Nicolás entrar en CUNEF, la universidad donde estudia la élite de los alumnos de economía y empresas. "Es un chico listo pero no inteligente", concluye la abogada. "Le pierde el afán de notoriedad y el dinero fácil".