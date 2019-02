Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, sufre cáncer de mama: "Ahora lucho por mi vida"

La matriarca el clan portugués presentó este jueves su línea de aceite y vino en Lisboa y dejó boquiabiertos a los presentes con un secreto que se había guardado hasta ahora: "Fui operada de los pechos en Madrid, hice radioterapia y ahora lucho por mi vida".

Dolores Aveiro (64) ha sufrido una recaída del cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2008. Ella misma habló de su enfermedad en la biografía que publicó años después, Madre coraje, pero hasta ahora no había desvelado que sufrió una recaída hace pocos meses: "Ya fui operada de los pechos pero nadie sabe de la segunda vez. Fui operada en Madrid, hice radioterapia y ahora lucho por mi vida".

La madre de Cristiano Ronaldo ocupó las portadas de algunos medios lusos el pasado verano. En agosto, la revista 7 días afirmaba que Dolores tenía problemas de salud, algo que ella negó fehacientemente: "Solamente quería postear esta noticia de portada porque necesito mostrar con el mayor sentido del humor y tratando de ridiculizar el motivo real, que siento pena por la falta de profesionales que tiene esta empresa No le preveo un futuro muy bueno a la gente que trabaja así. Esta noticia es falsa y que no tiene ningún tipo de fundamento y que no tiene el más mínimo respeto por mí. Gracias a dios esta noticia es la más falsa de las noticias falsas que aparecen todos los días", escribió la portuguesa en su cuenta de Instagram.