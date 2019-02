Kiko Rivera, superado por los remordimientos: "Mi madre necesitaba dinero y yo me lo gasté en cosas malas"

El hijo de Isabel Pantoja se siente liberado tras confesar su adicción a la marihuana y la cocaína y desveló este jueves nuevos detalles sobre los duros momentos que ha vivido: "Supe que tenía un problema el día que mi madre estaba donde estaba y había que poner dinero para una cosa y yo, teniéndolo, me lo gasté en mis cosas malas".

Ahora, Kiko Rivera siente remordimientos por todo lo que hizo sufrir a su familia y lo mal que se comportó con ellos cuando lo necesitaban: "Ese día fue uno de los peores días de mi vida", aseguraba Kiko en el confesionario. "De decir, qué carajo he hecho con mi vida, ahora que alguien de mi sangre necesita eso y yo me lo he gastado en otra gente y en mí mismo en cosas malas. Eso me va a doler hasta el fin de los días".

Además, confesó que sus adicciones le dejaron prácticamente en la ruina: "Muchas veces no hemos podido ni pagar el alquiler de la casa. Mi madre, amigos y hasta mi hermana me han dado dinero para poder ir tirando", dijo este jueves en GH Dúo.