El peor mes de Jeff Bezos y su amante: 28 días en castidad... y los que les quedan

La vida de Jeff Bezos experimentó un giro de 180 grados hace poco menos de un mes. Todo comenzó cuando el fundador de Amazon anunció en Twitter su millonario divorcio de MacKenzie tras 25 años de matrimonio. El empresario tomó la decisión de hacer pública la separación obligado por las circunstancias ya que, horas después, el medio The National Esquire sacó a la luz su romance extramatrimonial con Lauren Sanchez.

Ese día supuesto también un antes y un después en su relación. Y es que no se ven desde entonces, tal y como cuenta el portal Page Six: "Jeff y Lauren no se ven desde hace 28 días y la cuenta sigue subiendo. Por supuesto, están en contacto constante, pero todo el revuelo causado ha hecho muy complicado que se puedan encontrar", dice una persona cercana a la pareja.

No obstante, el multimillonario y su amante no pierden la esperanza de estar juntos, aunque su relación tenga varios detractores: "Están muy enamorados, pero hay personas en el entorno de Amazon que serían mucho más felices si Jeff y Lauren no estuvieran enamorados Las cosas están un poco revueltas", alega la misma fuente.

La distancia no es el único obstáculo al que se enfrentan Jeff y Lauren. El dueño de Amazon sospecha que hay un topo en su círculo cercano y que trabaja para su archienemigo Donald Trump, según contó su jefe de seguridad, Gavin de Becker. El espía del presidente de Estados Unidos habría sido el encargado de filtrar a The National Esquire los mensajes subidos de tono entre Bezos y su chica, así como sus citas secretas.

De acuerdo con la búsqueda que ha ordenado, todo apunta a que el topo podría ser Michael Sanchez, hermano de la amante de Bezos, agente y publicista en Hollywood y socio de Roger Stone y Carter Page, ambos amigos de Trump. Además, Sanchez mantiene una relación profesional con David Pecker, CEO de American Media, la empresa matriz del The National Enquirer.