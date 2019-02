Georgina Rodríguez estalla contra los familiares que la acusan de abandonar a su padre: "He costeado la mitad de sus cuidados"

Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón falleció en Buenos Aires a los 70 años tras sufrir un infarto cerebral. A pesar de que la relación con sus hijas había pasado por varias crisis, tanto Georgina Rodríguez como su hermana, Ivana, pudieron estar a su lado hasta el último momento: "Hicimos cuanto pudimos por él, estaba muy malito". La novia de Cristiano Ronaldo ha desmentido que su relación fuera nula, tal y como habían contado algunos familiares, y desvela: "He costeado la mitad de sus gastos mensuales".

La flamante novia de Cristiano Ronaldo, que este lunes cumplió 34 años, ha abierto su corazón para rendir homenaje a su padre, fallecido el pasado 31 de enero, tres años después de sufrir un infarto cerebral que lo dejó postrado en la cama: "La relación con mi padre era muy buena. A mi hermana y a mi nos llamaba 'mis reinas' y yo era su 'chiquitita'. Éramos lo que más quería en la vida", ha dicho en Hola.

Georgina asegura que la relación con su padre era muy fluida y que tanto ella como su hermana costearon los cuidados necesarios para darle toda la calidad de vida posible: "Fuimos su principal sustento, mandábamos la mitad de los gastos mensuales cada una", desmintiendo así la versión que algunos familiares han ofrecido a los medios en los últimos meses, asegurando que tanto Georgina como su hermana habían abandonado a su padre y no se preocupaban por él: "No es cierto. Por algunos motivos y circunstancias de la vida, hubo años que no nos vimos, pero siempre estuvo en contacto con nosotras. A pesar de las dificultades, nuestra unión siempre fue fuerte".

La bailarina de Jaca está atravesando unos días muy duros y Cristiano Ronaldo se ha convertido en su mejor apoyo: "Cristiano siempre está a mi lado. Me está cuidando mucho en estos momentos de tristeza. Nos apoyamos mutuamente en todo. ¡Menos mal que nos tenemos! Formamos un gran equipo". Su padre no llegó a conocer a Cristiano, pero estaba muy ilusionado con ser su 'suegro': "A mi padre le hizo mucha ilusión saber que estaba conociendo a Cristiano. Él lo admiraba como jugador. No lo conoció porque mi padre era reservado y no quería que nadie lo viera en el estado que estaba". Tampoco conoció a su nieta, Alana Martina: "Él no podía volar y los bebés eran muy pequeños para un viaje tan largo, ya sufrieron bastante con la mudanza a Italia".

Por último, Georgina aclara que Cristiano Ronaldo y ella no tienen planes de boda por el momento, pero no lo descartan en un futuro: "Me encantaría casarme, sería maravilloso convertirme en su esposa, pero tenemos otras prioridades. Mis hijos son lo primero".