Se llama Manual de resistencia y llegará a las tiendas el próximo 19 de febrero. Pedro Sánchez es el primer presidente que publica un libro estando en activo como Jefe de Estado y eso que hace tan sólo seis meses que llegó al cargo. La noticia ha desatado la indignación y las burlas en las redes sociales, donde los usuarios han recordado que la tesis del presidente presentaba fragmentos plagiados y que llegó a Moncloa tras una moción de censura a Mariano Rajoy, olvidándose de convocar elecciones "cuanto antes", tal y como había prometido. El nombre de su libro parece una broma, pero no lo es.

Pedro Sánchez anuncia un decreto ley para obligar a todos los españoles a comprar sus memorias. "Es como un impuesto, pero en lugar de recibir servicios públicos a cambio, conseguiréis mi libro que seguro que está muy bien, aunque no me lo he leído todavía" ha declarado.