Carlos de Inglaterra y Camilla Parker Bowles: un australiano de 52 años dice ser su hijo y pide una prueba de ADN

Se llama Simon Dorante-Day, tiene 52 años, vive en Australia y asegura ser hijo del príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles. Según su versión, ella quedó embarazada cuando aún tenía 18 años y la reina Isabel II se encargó de silenciar el escándalo.

Simon asegura que nació en Gosport, Hampshire, y fue acogido en un principio por Winifred, una empleada de la Reina y el duque de Edimburgo. A los dieciocho meses fue adoptado por los australianos Karen y David Day, aunque su vínculo con la que él llamaba 'abuela Winifred' nunca se rompió: "Ella me dijo que mis padres eran Carlos y Camilla. Nunca me lo insinuó, me lo dijo directamente", ha desvelado él. "Creo que Diana estuvo buscando respuestas y mi existencia era una de las cuestiones que le inquietaban".

El australiano no tiene pruebas de la historia más que las fotos que conserva de su niñez, con las que intenta probar el parecido físico con sus supuestos padres. Ahora, Simon ha solicitado una prueba de ADN para demostrar que por sus venas corre sangre Windsor.