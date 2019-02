Pilar Bardem dice que cobra "una pensión de mierda"

La madre de Javier Bardem fue homenajeada en Madrid con el premio a toda una vida del Círculo de Escritores Cinematográficos. Arropada por su hijo Carlos, desveló indignada: "Cobro una pensión de mierda que no me llega para nada. Echo de menos trabajar".

Conectada a su máquina de oxígeno y su silla de ruedas, Pilar Bardem contó cómo evolucionan sus problemas respiratorios: "Estoy mejor, afortunadamente, pero no estoy preparada para volver a trabajar. Mejor me quedo en casa tranquila, no me queda más remedio. Hay que asumir lo que hay, soy consciente de que cuando llegas a ciertas edades, es improbable que trabajes", ha dicho en Pronto.

A punto de cumplir los 80 años, la suegra de Penélope Cruz aprovecha esta etapa de su vida para pasar más tiempo con sus hijos y sus nietos: "Javier vive en Madrid y cuando tiene que trabajar fuera es como un emigrante más. Les gustaría tener buenos papeles aquí", afirmó.

La actriz, que dedicó el premio "a mis padres, que para eso me parieron y trabajaron mucho para que yo comiera", aseguró que a pesar de todo está feliz: "A la vida no le pido nada, hay que darle cosas positivas y ser feliz. Y yo le doy esperanza, que haya paz y que no falte salud, trabajo y amor".