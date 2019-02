Sergio Ramos y Pilar Rubio anuncian que se casan en Sevilla el 15 de junio

Han llevado los preparativos de su boda con la mayor discreción posible pero finalmente Sergio Ramos y Pilar Rubio han elegido el programa ella para revelar algunos de los detalles del que será uno de los días más importantes de sus vidas.

El futbolista y su novia confesaron ante Pablo Motos en El Hormiguero que el lugar elegido para darse el Sí, quiero ha sido Sevilla y la ceremonia tendrá lugar el próximo 15 de junio y es que, aunque viven en Madrid, el madridista tiene un gran vínculo con la tierra en la que se crió y en la que tiene a gran parte de su familia.

Pilar y Sergio también dieron en Antena 3 algunos detalles sobre su esperada boda y es que reconocieron que los invitados no podrán tener teléfonos móviles ni cámaras que pudieran hacer sentir incómodos a los muchos asistentes que les acompañarán en ese día.

El capitán del Real Madrid le llevó a Pablo Motos un regalo especial que compró junto a su novia la en su último viaje a Londres.. Se trata de una obra de arte en forma de hormiga gigante: "En uno de los escaparates nos llamó mucho la atención".

Pablo Motos no podía por menos que sorprenderse y emocionarse con su hormiga de bronce pulido, que hay que tocar con guantes. Motos puede jactarse de tener una de las tan solo 1.000 hormigas que existen en el mundo de las cuales tienen una Pilar Rubio, otra Sergio y otra sus hijos como revelaba el capitán de la Selección Española y le comentaba al presentador de Atresmedia: "Y lo mejor es que el artista que las hizo, el día que él quiera, va a hacer un evento mundial, en el que nos tendremos que juntar todos los que tenemos una hormiga, para ponerlas en común. Entonces tendremos que ir juntos", acababa Ramos.

El feeling entre la los Ramos y Pablo Motos es muy grande y que hay gran confianza hay entre ellos: "Estoy muy contento de estar aquí. Estoy como en casa, esto es un privilegio", comentaba el jugador merengue que tuvo que presenciar, cómo no, un nuevo reto de su chica.

Sergio Ramos, con un gran arte abría el programa al más puro estilo Motos, sustituyéndole en el baile de apertura con mucho arte andaluz. Lo que no todos saben es que Ramos es un gran amante del arte y que hasta le han salido buenas operaciones siendo marchante: "Vendiendo obras también te has sacado un pico", comentaba el conductor de El Hormiguero, a lo que Ramos no ocultaba la sonrisa: "Sí, algún pelotazo hemos pegado", dijo.

Motos revelaba un gran secreto de Sergio Ramos y es que: "Cuando vas a mear en su casa, a la salida tiene una escultura a tamaño real de Michael Jackson". De nuevo las risas se hacían en el plató y el sevillano puntualizaba: "Bueno, es que no hay mejor manera de invertir que hacerlo en arte, cultura y formación".

Pero no solo es amante del arte, sino que el novio de Pilar Ramos también es un gran amante de los caballos de pura raza, Sergio Ramos también habló de la parte de su vida más íntima. Ramos se ve reencarnado en su hijo Marco: "Físicamente es el que menos se me parece pero a veces me veo reencarnado en él. Marco tiene un carácter y una personalidad diferente a Sergio y a Alejandro pero a todos los quiero por igual", dijo el futbolista.

Además, el defensa está de enhorabuena con otros de sus negocios: el Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al desarrollo de Los Berrocales, una zona e Madrid donde ha invertido para construir 22.000 viviendas, y donde Sergio Ramos y su familia tienen invertidos más de 60 millones de euros.

Los negocios inmobiliarios no le funcionaban porque la inmobiliaria que preside su padre (la promotora Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales) tenía hasta ahora paralizadas sus inversiones porque el Ayuntamiento de la capital había bloqueado el proyecto que ahora saldrá adelante.

En el nuevo barrio madrileño de Los Berrocales, situado en el sureste de la comunidad, el sevillano de la selección y del Real Madrid pretende edificar hasta 22.000 viviendas. En princpio, Carmena había sido reducido la edificabilidad, lo que llevó a la familia del defensa merengue a denunciar al consistorio que gobierna Ahora Madrid con el apoyo del PSOE. La inversión estuvo en peligro porque el pelotazo llevaba implícita en principio la construcción de más de 100.000 viviendas. La empresa promotora que dirige José María Ramos García cuanta con 65 millones de euros de activos registrados, de los cuales casi 61 corresponden al valor de los solares de Los Berrocales.

El retraso del proyecto que ahoda sale adelante ha acarreado pérdidas la empresa por valor de más de medio millón de euros y aunque el capital es grande (13 millones y medio), su deuda se elevaba hace menos de un años hasta los 35 millones con entidades de crédito y otros 13 con empresas asociadas.

El proyecto que afecta a Ramos y su empresa se aprobó en el verano de 2004, hace nada menos que 14 años. El barrio ahora contará con 22.000 viviendas, para unos 70.000 habitantes, todo dentro de la llamada 'Estrategia del Sudeste'. Sin un duda otra buena noticia para el capitán de la Roja y su mujer.