El cuestionario más picante de Dulceida: de los juguetes sexuales a los tríos

La influencer catalana respondió sin pelos en la lengua a las preguntas más picantes que ha recibido por parte de sus seguidores en las últimas semanas. Casada con Alba Paul desde septiembre del 2016, Dulceida ha confesado algunos de sus secretos de alcoba: "Tenemos un arsenal de juguetes sexuales. Cada uno tiene su propio nombre y mis favoritos son Manolo y Steisy", ha dicho entre risas.

Acompañada de su mujer, la influencer ha desvelado que una vez intentaron practicar sexo en plena calle, pero era tan incómodo que decidieron dejarlo. Además, han contado que no tienen una postura sexual favorita aunque "no nos gusta la tijereta" y que la menstruación no es una razón para guardar abstinencia sexual en casa.

Por último, Dulceida y su mujer han respondido a la cuestión que más veces les han hecho desde que se convirtieron en una pareja mediática: ¿Habéis hecho un trío alguna vez? "Ni lo hemos hecho ni tenemos intención de hacerlo", han contestado rotundas.