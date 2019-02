Bibiana Fernández, asfixiada por las deudas: "Hacienda me lo quita todo, hasta la ilusión"

La actriz y presentadora ha confesado este lunes que no atraviesa por un buen momento económico. Bibiana Fernández arrastra una deuda con Hacienda desde hace tres años y a pesar de haber vendido todo su patrimonio, no consigue cancelarla: "Hacienda me lo quitó todo y juro por Dios que si era lo justo no hay lamento, ¿pero tiene el Estado derecho a quitarte la ilusión? Los bancos sí. Puede que sea inmoral, pero la ley les ampara (...) Ni en medio del sosiego halló la calma".

La que fuera una de las mejores amigas de David Delfín ha utilizado una fotografía del fallecido diseñador para desahogarse en las redes sociales, donde algunos de sus seguidores se han mostrado contrariados: "Si no paras de trabajar, ¿por qué tienes tantos problemas económicos?". Bibiana ha respondido a todos ellos dando más explicaciones: "Si me embargan el sueldo, cuando llegue el día de rendir cuentas no podré hacer frente, porque ese dinero lo trabajé, pero no cobré, y volveré al punto de partida. Me parece un disparate, cualquier deuda económica, social, tiene un vencimiento, esto mío no", ha dicho.

"Una debe cumplir, sobre eso no hay debate, pero en caso de no poder, ¿no tendría que haber una pauta de forma que estés dentro de la ley y que esta no te ahogue?", ha continuado reflexionando, en respuesta a otro de sus seguidores. "Yo no quiero dinero, quiero salud, trabajo, ilusión... Voy a cumplir 65 castañas este mes y me parece un desafío volver a empezar y buscar alicientes buenos, otros retos pero, por Dios, un final, el que sea pero este día de la marmota me va a enloquecer".

Bibiana asume la deuda que contrajo con Hacienda y se responsabiliza de ella, pero cree que los intereses aplicados no son justos: "No me quejo de pagar, me quejo de que te cuente intereses del 20 por ciento cuando no puedes afrontar la deuda y de pagar más de sanciones e intereses que de deuda, el resto es normal. Lo que reclamo es sentido común pero no está de moda".

En agosto de 2017, Bibiana vendió a sus amigos Alaska y Mario Vaquerizo su chalé madrileño, sobre el que pesaba una orden de embargo y que llevaba dos años a la venta por 550.000 euros, un precio muy inferior al que le correspondía. Entonces, ella misma desveló que era propietaria de otros dos pisos en Málaga que también tenía intención de vender: "Están embargados y, si los vendo, también me quitaré esa parte".