Un flash traicionero 'desnuda' a la reina Letizia de cintura para arriba

La Reina comienza la semana con el Foro contra el Cáncer en el CaixaForum de Madrid. Para la ocasión ha escogido un nuevo look del que no podemos apartar los ojos: y no por la preciosa y elegante falda de ante y silueta lápiz por debajo de la rodilla. Tampoco es lo que más llama la atención la abertura frontal hasta el límite de lo posible. Ni ese cinturón con tachuelas incorporado y la fila de botones delanteros a juego es lo que nos obnubila.

Vale que la abertura llega hasta donde alcanzan las botas mosqueteras negras (de ante, como la falda) de Magrit. Lo que realmente marea de las fotos es que el jersey se hace transparente a la luz y destellos de los flashes.

El top negro y ajustado traiciona a Su Majestad. Es un top de punto fino, muy fino, de cuello redondo y manga larga,pero muuuuy ajustado, de Hugo Boss. Es uno de sus básicos, lo lleva remetido por dentro y marcando silueta. Pero la noticia está en los flashes, que dejan ver la ropa interior de Letizia.

Cuando se utiliza flash en interiores a veces ocurren estas cosas: que lo de debajo sale y por mucho que lleve un jersey negro, la ropa interior (¡blanca!) emerge, y eso es lo que ha sucedido. Si el sujetador hubiera sido negro o beis, y no blanco, no hubiera sucedido.