Georgina Rodríguez, vilipendiada por su familia: "Es una sinvergüenza"

La novia de Cristiano Ronaldo tiene al enemigo en casa. La muerte de su padre, Jorge Rodríguez Gorjón, la pasada semana ha reabierto heridas entre ella sus familiares, quienes le han atacado por no contarles la delicada situación por la que atravesaba su progenitor en sus últimos meses.

El enfado de la familia se ha hecho patente en las palabras de la tía de Georgina Rodríguez, que ha cargado duramente contra su sobrina: "Se va a enterar todo el mundo ahora de la clase de tía que es y lo sinvergüenza que es", decía al programa Socialité.

Su cabreo se debe a la falta de información que tenían sobre la salud de Jorge, situación que achacan a la modelo: "Ella tenía que haber tenido el detalle de haber llamado a su tío y haberle dicho que le quedaban días. Él hubiera cogido un vuelo y se hubiera ido, porque para él era como un padre", alegaba la tía de Georgina.

También le culpan de no avisar del fallecimiento: "Qué menos que decir que su padre se ha muerto. Eso no se hace a escondidas como han hecho", decía, al tiempo que ha desvelado que Gio se cambió de teléfono para que nadie de su familia pudiera contactar con ella. Terminaba su ataque con una petición: "Estás con un futbolista millonario. Nena, a ver si me mandas mil euros".