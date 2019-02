Karlos Arguiñano, en bancarrota: "Debía 30 millones de las antiguas pesetas a uno de mis proveedores"

El cocinero ha desvelado este domingo que no todo han sido estrellas y satisfacciones entre los fogones. Hace casi tres décadas, Karlos Arguiñano (70) estuvo a punto de perderlo todo: "Poco antes del nacimiento de mi hija Amaia, yo estaba con un pufo terrible en el restaurante y no sabía si me lo iban a quitar".

El chef más dicharachero de la televisión vivió entonces uno de los peores momentos de su vida: "Debía 30 millones de las antiguas pesetas a uno de los proveedores del local, un pescadero. Había pagado a todo el mundo menos a él. A mí me parecía que era el que menos urgencia podía tener en aquel momento", ha contado este domingo en el programa Liarla Pardo. "En los años 80, se trataba de una cantidad desorbitada. Con ese dinero te podías comprar cuatro pisos entonces", ha dicho.

Además de hablar de cocina ("Paso de estrellas Michelín") y de finanzas, Arguiñano también se ha mojado con la actualidad política: " Están ahí en el asiento y son capaces de moverse, pero de asiento en asiento. ¿Cómo se van a preocupar del pueblo si no pueden con lo suyo?", ha dicho sobre Podemos. "Los políticos saben robar muy bien, se ha demostrado. El Villarejo este es un fenómeno. Le han utilizado todos; el culpable no es Villarejo, sino los que le han pagado".

El cocinero, propietario de un famoso restaurante en Zarautz y padre de siete hijos, habló también sobre el conflicto vasco, que él ha sufrido en primera persona, tal y como confesó hace unos años: "He tenido amigos en ETA y otros que me los ha matado ETA". Ahora, celebra que la paz haya llegado a su tierra: "Los que lo hemos tenido cerca somos los que mejor nos hemos dado cuenta de que la paz es lo mejor que nos podía pasar. Había unas ganas y una necesidad inmensas de que hubiera paz, y creo que lo hemos conseguido ya".