Tamara Falcó exhibe su propio diseño en los Goya: "Siempre hay sitio para el amor"

Su presencia es habitual en cualquier evento que se precie, sin embargo muchos se preguntaban qué hacía este sábado Tamara Falcó desfilando por la alfombra roja de los Premios Goya 2019 sin ser actriz ni tener nada que ver con el mundo del cine. Eso sí, la vida de Tamara es digna de una comedia romántica de Hollywood y solo por eso no podía faltar a la especial cita celebrada en Sevilla.

Con un vestido diseñado por ella misma, Tamara llenó de glamour el photocall. "Me lo he hecho yo con ayuda claro está, ha habido un gran costurero que se llama Antonio Ramas que me ha ayudado y mi amiga Cristina que me ha ayudado con el estilismo", nos confiesa emocionada la hija de Isabel Presyler.

Pero la gran pregunta era que hacía en la gala de premios del cine español, explicándolo la propia Tamara con el sentido del humor que le caracteriza: "Pues tengo la suerte de que soy embajadora de LG y ellos patrocinan la gala y ellos me han triado".

Y aunque su actriz favorita es Penélope Cruz y quiso mostrar todo su apoyo a Campeones, la verdadera pasión de Tamara es la moda y ahora se encuentra centrada en su último proyecto creando su propia marca de vestidos.

Tan centrada está en su apuesta que no tiene tiempo ni para el amor, aunque confiesa: "pues ahora mismo tranquilo la verdad pero siempre hay sitio para el amor".