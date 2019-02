Pedro Almodóvar: "En una comedía romántica me encantaría poner a Íñigo Errejón"

Su nombre es un imprescindible del cine de nuestro país, sin embargo la presencia de Pedro Almodóvar en los Premios Goya no es muy frecuente. Pero el director manchego no quiso faltar anoche a pesar de no estar nominado en ninguna categoría y hacer entrega de uno de los premios, rindiendo homenaje a los 30 años del estreno de Mujeres al borde de un ataque de nervios.

"Es de las pocas veces que vengo a los Goya sin ninguna presión por que además de estar implicados tenemos dos películas con nominaciones 'El Ángel' y el documental 'El Silencio de los Otros' pero no estoy nada nervioso", nos explicaba el director poco antes de la gala. Quién sí estaba nominada era su musa Penélope Cruz. "He trabajado con las tres que están nominadas y son tres bestias", reconoce Pedro.

En cuanto a que políticos de nuestro país le gustaría ver en la gran pantalla, Pedro nos confiesa: "A mi me gusta el prototipo de Pedro Sánchez, no sé el aguante que tendría pero yo le haría una prueba. En una comedia romántica me encantaría poner a Íñigo Errejón por el físico, es súper juvenil. A Aznar le daría el papel de malvado", bromea Pedro con su peculiar sentido del humor.

Pedro también nos ha querido responder a como se encuentra Antonio Banderas, con el que vuelve a trabajar en su última película Dolor y Gloria: "Es una maravilla después de tantos años y éxito que ha tenido yo creo que es su mejor trabajo".