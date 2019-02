El momentazo de Amaia en los Goya 2019: un pequeño tropiezo que la hace más grande

Amaia Romero subó al escenario de los Goya 2019 para entregar el premio a Mejor Canción Original y Mejor Música Original. Acompañada por Judit Neddermann y Rozalén, las tres intérpretes cantaron juntas los temas nominados en esta categoría, una actuación comenzó con un pequeño tropiezo.

Y es que, como no podía ser de otra manera, Amaia fue más Amaia que nunca. La ganadora de OT 2017 tuvo que interrumpir al piano de Manu Guix para explicar que no se había escuchado la claqueta, por lo que no había entrado en el momento correcto, una anécdota que recordaba a la Amaia de la Academia de Operación Triunfo. Su naturalidad y espontaneidad volvió a triunfar, esta vez en los Goya 2019.