Angelina Jolie y Brad Pitt, fotografiados juntos: así ha sido su tenso cara a cara

Angelina Jolie y Brad Pitt se han reunido en dos ocasiones en los últimos días para aclarar algunos asuntos de su divorcio como la custodia de sus seis hijos. Las citas han tenido lugar en el despacho de un abogado de Beverly Hills y se trata de la primera vez que se les ve juntos tras el anuncio de separación que paralizó el mundo en septiembre de 2016.

Las imágenes han sido captadas por el medio por la revista australiana Who y en las mismas ambos lucen gestos serios y de cierta preocupación. Brad y Angelina apenas se miran y hay una gran frialdad entre ellos. Los testigos del momento aseguran que el ambiente era tenso y mientras Jolie estaba "visiblemente disgustada", Pitt entraba y salía continuamente del despacho.

Estuvieron alrededor de tres horas reunidos, acompañados en todo momento de sus abogados. A la salida, la actriz logró esquivar a los fotógrafos, al contrario que su ex marido, que salió sonriente y saludando, quizás contento por lo acontecido en la sala.

No es la primera vez que se ven las caras, según ha desvelado una fuente cercana a los actores a US Weekly: "Han tenido otras reuniones personales, esta no es la primera", declaró.