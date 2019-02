El padre de Julen: "Maldigo el día y la mala hora que fui allí"

"Cierro los ojos y veo lo mismo: el pozo", dice el padre de Julen. José Rosello ha hablado con el periodista de Diario Sur Juan Cano. No quiere conceder entrevistas porque no se encuentra con ánimo, pero sí ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que le han apoyado en este duro trance.

El padre de Julen se encuentra desesperado por la pérdida de su hijo y no deja de volver al fatídico día en que el niño cayó al pozo: "Me maldigo. Maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí. Ya no volveré a ir más al campo, ni me comeré un plato de paella", declara.

Tal y como relata Juan Cano, el padre de Julen se ha instalado en esa situación desde el día 13 de enero y le cuesta mucho salir de ella. Está siendo muy difícil para la pareja volver a su vida superando esos vacíos.

Destaca que los suyos se están volcando en darles ánimos pero los recuerdos les atormentan: "Mis amigos intentan que piense en otra cosa, pero cierro los ojos y veo lo mismo: el pozo. Entras y ves los muñecos, las pelotas... Llevamos tres o cuatro días quedándonos en casa de un amigo", señala.