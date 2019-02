Meghan Markle combate la nieve con un look de 3.200 euros

Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, han visitado en la mañana de este viernes Bristol, donde se han dado un baño de multitudes y han recibido el cariño de un gran grupo de niños. Para protegerse de la nieve, la duquesa de Sussex se ha decantado por un look de más de 3.200 euros.

Las bajas temperaturas que hay en Inglaterra han obligado a la ex actriz a elegir un abrigo largo de William Vintage, que ha combinado con unas botas de tacón estilo Marina de Sarah Flint, cuyo precio ronda los 790 euros.

Tras recibir atender educadamente a las personas que les esperaban, Meghan y Harry han accedido al teatro The Old Vic. Una vez dentro, la duquesa se ha quitado el abrigo y ha mostrado el bonito vestido que llevaba. Se trata de un diseño midi de gasa de Oscar de la Renta con estampado 'animal print', la gran tendencia de la temporada, de 2.660 euros.

I think it's safe to say three-year-old Ocean (who likes to be known by the name of Ballerina) is the star of the show today pic.twitter.com/P7IcctTjyA