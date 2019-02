La bailaora Sara Baras se separa de Pepín Serrano tras 18 años de amor

La bailaora y coreógrafa flamenca ha puesto punto y final a su relación con su pareja, el también bailaor Pepín Serrano. Ambos separan sus caminos tras 18 años de relación y un hijo en común, José, nacido en 2011. La ruptura ha sido de mutuo acuerdo y se debe a un desgaste derivado de la convivencia.

El entorno de la bailaora ha desvelado la noticia a la revista Corazón TVE: "La decisión ha sido de mutuo acuerdo debido al desgaste de la convivencia. Sara seguirá viviendo en Cádiz mientras que él se ha marchado a otra provincia de Andalucía donde reside con su familia para estar más arropado por los suyos", han asegurado.

Pero eso no es todo, ya que la separación también será profesional: "El bailaor ha dejado la compañía de Sara donde llevaban trabajando casi dos décadas juntos. Todo lo que tenían está a nombre de ella. Así que no ha habido ningún problema", han alegado.

Nada hacía sospechar este final, puesto que Baras hablaba así de su matrimonio hace tan solo un año: "Trabajar con mi marido es un inconveniente que tiene sus ventajas, porque en el escenario nos entendemos perfectamente, y también fuera de él. El hecho de dedicarnos a lo mismo ayuda. Pero a veces se mezcla lo personal con lo profesional, y en esos casos en el escenario saltan chispas. Con la miraba estamos aclarando o empeorando la discusión que hemos tenido en casa y que no tiene nada que ver con el espectáculo (...) Hay una conexión especial entre nosotros. Lleva bien que yo sea su jefa. Él es una persona muy especial y se ocupa de sus cosas", decía a El Español.

Por el momento, ni Sara ni Pepín han confirmado o desmentido la noticia y el representante de la bailaora se ha limitado a comentar que ella no va a decir ninguna palabra al respecto: "No creo que Sara vaya a comentar al respecto porque no lo ha hecho nunca y no creo que quiera hacerlo", ha señalado su agente.