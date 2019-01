El 'pique' de Risto Mejide con los taxistas salpica a Laura Escanes

La mujer del publicista se ha defendido en las redes sociales de unos ataques después de que su marido haya tomado partido en la guerra entre los taxistas y las VTC que está paralizando Madrid y Barcelona. Laura Escanes ha utilizado las redes sociales para dejar claro que no quiere formar parte de esta lucha: "Cuando se quedan sin argumentos inventan lo que no saben. Nunca he hecho publicidad de VTC, soy usuaria de taxis y de VTC. Pero dejen de nombrar a las parejas como si fuéramos un pack. Él puede pensar una cosa y yo otra", ha dicho.

La guerra entre el sindicato de taxistas y las VTC (cuya mayor parte de licencias están en manos de Rosauro Varo, novio de Amaia Salamanca) es uno de los temas candentes en los últimos días y Risto Mejide le ha dado cobertura desde su programa diario, Todo es mentira. El publicista se ha mostrado crítico por la manera de proceder de los primeros y les ha lanzado un mensaje tajante: "Yo soy publicista, me encanta la publicidad y tengo una agencia. Pero en estos 20 años, la publicidad ha cambiado mucho en detrimento de las agencias tradicionales. Ojalá los publicitarios hubiéramos podido luchar contra Google, pero no hemos podido. ¿Qué es lo que hemos hecho? Adaptarnos", les dijo a los taxistas.

No pienso desmentir nada porque precisamente ahí está uno de sus problemas: creer que el progreso consiste en utilizar una app. Saludos. https://t.co/ZKmcZCkBQc — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de enero de 2019

Las críticas al publicista por su inclinación a la causa de las VTC le llovieron en las redes sociales y salpicaron a su mujer, Laura Escanes, a la que acusaban incluso de hacer publicidad a favor de los vehículos con conductor. Ella lo ha negado rápidamente, pidiendo que la dejen al margen de este lío.