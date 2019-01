Malú cancela su gira por problemas de salud

Malú se ha visto obligada a suspender lo que le queda de su gira 'Oxígeno Tour' por motivos de salud. La cantante tendrá que pasar por el quirófano para operarse de una rotura de ligamentos en su tobillo derecho provocada por una caída durante los ensayos, lo que la impedirá cumplir con sus compromisos profesionales por un tiempo.

La compañía de la artista ha lanzado un comunicado anunciando la noticia: "Live Nation y Riff Music lamentan anunciar la cancelación de 'Oxígeno Tour'. Malú será operada próximamente para solucionar la rotura de ligamentos que sufrió su tobillo derecho tras una caída durante los ensayos generales de la gira, lo que obliga a la artista a anular todos los conciertos programados", rezaba el texto.

Malú sufrió esta lesión durante los ensayos de su gira y, por aquel entonces, optó por llevar a cabo un duro e intenso tratamiento de rehabilitación y fisioterapia que le permitió regresar rápido a los escenarios, en contraposición a la opinión de los médicos, que le recomendaban pasar por el quirófano lo antes posible. Finalmente, la artista deberá someterse a una cirugía que asegure y dé mayor estabilidad a la articulación.

La cantante ha explicado la situación a sus fans y les ha agradecido su apoyo a través de las redes sociales: "Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero es algo que no está en mis manos, no depende de mí. Os amo y voy a seguir peleando y trabajando duro para recuperarme bien y volver con más fuerza que nunca a daros lo mejor de mí. ¡Voy a por todas, mi gente!"