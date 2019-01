La sorprendente charla virtual de Alejandro Sanz con Juan Guaidó en Instagram

Alejando Sanz está muy preocupado con la situación que vive Venezuela y sigue con interés todo lo que sucede en el país sudamericano. Tanto es así que incluso se ha puesto en contacto con Juan Guaidó, opositor al régimen de Nicolás Maduro y autoproclamado presidente venezolano, a través de un directo de Instagram.

El cantante y el político han protagonizado una agradable y sorprendente charla virtual en la que el propio Alejandro le ha transmitido su apoyo y el de sus compañeros de profesión: "Quiero que sepas que me han contactado todos mis compañeros como Miguel Bosé, Luis Fonsi, Juanes y muchos más con los que no he podido hablar. Todos estamos para apoyar la entrada de la ayuda humanitaria al país", le decía el artista.

La conversación del presidente Guaidó y el cantante Alejandro Sanz por Instagram Live: Guaidó pidió apoyo para promover el envío de ayuda humanitaria al país (Video) https://t.co/QEfcslU7k6 pic.twitter.com/CHm4b2J7U0 — AlbertoNews (@AlbertoRodNews) 31 de enero de 2019

Sanz también se ha quejado del débil apoyo mostrado por algunos de los líderes mundiales, entre ellos Pedro Sánchez, quienes le han pedido que convoque elecciones antes de ponerse al frente del país. Además, el cantante le daba una emocionante sorpresa al mostrar que junto a él se encontraba el primo de Guaidó. El venezolano mostró su alegría al verle y agradecía el gesto al artista: "Gracias Alejandro".

"Presidente, le queremos seguir dando muchísima fuerza. No desfallezcan, que sepan que está todo el mundo mirando. Lo que necesiten...", le terminaba diciendo Alejandro a Guaidó, que ha comprobado el apoyo que tiene desde el panorama de la música española.