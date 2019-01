Antonio David Flores no quiere ser calvo: se somete a un injerto para luchar contra la alopecia

La ocasión la pintan calva. Después de unos meses muy intensos, Antonio David Flores ha superado su tensa guerra judicial incluida contra su ex mujer, Rocío Carrasco. Pero el conflicto ha hecho mella en su físico y, a sus 43 años no quiere quedarse sin pelo. El ex Guardia Civil se ha sometido a unos injertos capilares ante la amenaza de la alopecia.

El tertuliano ha sido fotografiado a las puertas de una conocida clínica de Málaga, ciudad en la que reside junto a su mujer Olga y sus hijos. Según cuenta Diez Minutos, Antonio David acudió al centro médico para ponerse pelo, como acreditan las imágenes que muestra la revista y en las que se ve el antes y el después de su intervención.

El ex de Rocío Carrasco se sometió al trasplante durante el fin de semana y mediante un par de sesiones. La primera tuvo lugar el sábado y estuvo en la clínica desde primera hora de la mañana hasta el final de la tarde. El domingo por la mañana se produjo la segunda. El precio de los injertos oscila entre 3.000 y 6.000 euros.

Antonio David sigue así el ejemplo de otros famosos que también han empleado este método para combatir la alopecia. Es el caso de deportistas como David Beckham, Rafa Nadal o Antonio Conte, sin olvidar al político José Bono o a los presentadores Hilario Pino y Joaquín Prat.