Anabel Pantoja recurre de nuevo a la banda gástrica para perder peso: "Me cambió la vida"

En su día ya explicó la sobrina de Isabel Pantoja cómo había conseguido cambiar su peso, su imagen y su vida. Incluso publicó en Instagram el cambio físico, más que evidente: todo fue gracias a una banda gástrica. Anabel Pantoja cambió desde entonces radicalmente su físico, que se ha mantenido en los últimos años. Actualmente, la sobrina de Isabel Pantoja luce orgullosa su nuevo cuerpo.

"Me realicé hace 5 años, en la #clinicalaluz de Madrid y en manos del doctor Adelardo Caballero Diaz, la operación #bandagástrica". Con estas palabras, entre otras, Anabel les confesaba a todos los seguidores que tenían dudas que se sometió a una intervención para conseguir su físico actual.

Anabel dijo que nunca había tenido complejos por su sobrepeso y eso que, con solo 18 años, la báscula le marcaba 100 kilos. Ahora ha vuelto a coger unos kilos y ha decidido reajustarse la banda gástrica que le implantó en 2011 el especialista para volver a recuperar su peso ideal.

En 2013, a Anabel le colocaron este dispositivo –también conocido como anillo gástrico–, gracias al cual perdió peso muy rápido. "Al principio, solo tomaba líquidos y perdí unos 10 kilos. En cuatro años he perdido 30", reveló.

Un botón bajo la piel

Su sobrepeso tenía un origen. "Nunca he comido bien, me gustan poco las verduras y la fruta... Comía mucho dulce. Además, no hacía deporte", explicó. La banda gástrica dispone de un botón debajo de la piel por el que el individuo puede autorregular la ingesta de comida abriendo o cerrando el anillo colocado en la boca del estómago. La banda gástrica puede llevarse toda la vida o ser retirada. "Como tengo mucha ansiedad, me la voy a dejar puesta", dijo Anabel. Su primo Kiko acabó imitándola y, cinco años después, se sometió a la misma intervención y ha perdido 40 kilos.