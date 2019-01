Gabriel Rufián es "la esencia de la descortesía" según un estudio internacional

El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián (36), ha sido calificado como el diputado más "maleducado" de España. La revista Journal of Pragmatics ha publicado un artículo basado en un estudio en el que califica al diputado catalán como "la esencia de la descortesía".

El artículo en cuestión se titula Impoliteness as a rhetorical strategy in Spain's politics (Impolitismo como estrategia retórica en la política española) y su autor es el académico J. A. Garrido Ardila, profesor de lingüística en la Universidad de Malta e investigador en la Universidad de Ámsterdam. Asegura que la "descortesía" de Rufián durante sus intervenciones públicas obedece a una estrategia retórica en la política española y que el portavoz de ERC se lleva la palma: "Presenta todas las características que los especialistas en estudios de cortesía han identificado como la esencia de la descortesía. No hay nada parecido a Rufián en la Unión Europea", ha dicho en Crónica Global.

Según Garrido Ardila, la técnica que utiliza Rufián para hacer frente a sus opositores es la del populismo y analiza sus formas y lenguaje corporal: "La agresividad y los malos modales del dirigente de ERC pueden ser entendidos como una muestra de seguridad y veracidad de lo que afirma. Repetir una y otra vez transmite a sus votantes la reafirmación de las tesis en las que creen", ha explicado. "Trata de forzar la paciencia de sus interlocutores, a veces por medio de calificativos despectivos. Lo cierto es que Rufián ha adoptado un estilo dialéctico que es tremendamente efectivo".

El propio Rufián se ha hecho eco de la noticia en su perfil de Twitter y lejos de mostrarse molesto, se ha burlado del estudio por haberse equivocado, ya que lo llaman 'Rafael' en vez de 'Gabriel'.