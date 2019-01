El Profe Ortega y su mujer, Cecilia Di Luca: un matrimonio en horas bajas

El preparador físico del Atlético de Madrid y mano derecha del Cholo Simeone ha sido puesto en libertad sin fianza y sin medida cautelar alguna tras su detención a última hora de la tarde del lunes por un supuesto caso de violencia de género contra su mujer, Cecilia Di Luca. La denuncia llegó por parte de un vecino que escuchó una gran discusión en su casa de Boadilla del Monte.

La esposa de Ortega no ha denunciado los hechos, por lo que la magistrada titular del Juzgado especializado en Violencia Sobre la Mujer de Majadahonda ha dejado en libertad al preparador físico y ha derivado el caso al Juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer de Móstoles. No obstante, la supuesta discusión podría dejar entrever que las cosas no funcionan como antes en el matrimonio del Profe y Cecilia.

De hecho, según fuentes policiales, Cecilia ahora reside en Móstoles, lo que quiere decir que la relación no atraviesa por sus mejores momentos. Las redes sociales también refuerzan esta teoría, ya que no aparecen juntos en Instagram desde hace meses.

Si bien es cierto que el Profe Ortega es un célebre personaje en el panorama deportivo español, también lo es que su mujer y madre de dos de sus cuatro hijos siempre ha procurado pasar desapercibida y mantenerse en un discreto segundo plano. Ambos mantienen su intimidad muy protegida y no se conocen apenas detalles de su historia de amor.

Rastreando las redes sociales se aprecia que hasta hace unos meses el Profe Ortega y Cecilia hacían una vida de pareja normal, con celebraciones familiares y cenas en Amazónico, uno de sus restaurantes favoritos de Madrid. También disfrutaban de diversos espectáculos de la capital y se dejaban declaraciones de amor en las redes, unas bonitas palabras que ahora podrían haber quedado en el olvido.