Celine Dion aclara la relación con su 'toyboy' español: "No es el único hombre en mi vida"

El bailarín Pepe Muñoz (32) y la artista se conocieron en agosto de 2017 y desde entonces son inseparables. A pesar de que toda la prensa mundial daba por hecho su relación sentimental, Celine Dion (50) acaba de echar por tierra las suposiciones: "Es uno de los hombres que hay en mi vida, no EL hombre de mi vida. Primero fuimos amigos y después evolucionó, pero no hay que mezclar las cosas".

La intérprete de la B.S.O de Titanic, que perdió a su marido René Angelil hace ya tres años, ha concedido una entrevista a The Sun con motivo de la Semana de la Moda en París y ha hablado por primera vez de su 'toyboy' malagueño: "No me importa que digan que es mi novio, porque es guapo y es mi mejor amigo, pero cuando digo que estoy soltera, por favor, déjenme tranquila", ha sentenciado. "Claro que nos abrazamos y nos cogemos de las manos, somos amigos y la gente lo ve".

La delgadez de Celine Dion hace saltar las alarmas

Además, la cantante ha aprovechado para defenderse de todas las críticas que está recibiendo estos días por sus llamativos estilismos: "La moda siempre ha sido una parte de mi pero antes era mucho más conservadora. Ahora tengo la oportunidad de vestir con alta costura y sentirme bella, fuerte, atractiva... No puedo gustarle a todo el mundo".

El aspecto físico de Celine Dion, mucho más delgado que de costumbre, también ha sido puesto en tela de juicio: "Siempre fui delgada. Si te gusta, hazme una foto y ahí estaré, si no, déjame, no me mires", ha dicho tranquila.