Paula Echevarría se derrite en el cumpleaños de Miguel Torres: "Si no existieras, te inventaría"

La ex de David Bustamante ha lanzado una bonita declaración de amor a través de las redes sociales para felicitar a su chico, que este lunes cumplía 33 años: "Como dice la canción, 'Si no existieras, yo te inventaría'. Feliz cumpleaños amor".

Paula Echevarría (41) y Miguel Torres organizaron una fiesta por todo lo alto a la que acudieron sus amigos más cercanos, entre los que se encontraban Las Pencas, el grupo más íntimo de la actriz; el coreógrafo Poty del Castillo; el inseparable maquillador de la asturiana, Miguel Álvarez; y el cirujano plástico Ángel Martín, que mantiene una relación muy estrecha con un buen número de futbolistas.

También disfrutaron de la fiesta la modelo Laura Sánchez y su chico, el músico David Ascanio, que fue el encargado de ponerle música a la velada con su grupo, Picoco's Band.

Paula y Miguel celebraron su primer aniversario el pasado 1 de enero. La ex de Bustamante lo celebró con una romántica fotografía en blanco y negro y un mensaje muy romántico: "Gracias por buscarme, por querer que confiara en ti, por querer demostrarme que valía la pena, por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ESTAR, así en mayúsculas, por sumar, siempre, por ser amigo, pareja, amante, enfermero, cocinero y lo que haga falta, por abrir los 1000 candados que le había puesto a mi corazón, despacio, con cuidado, con hechos, con mucho amor... Estoy TAN orgullosa de ti, mi amor. No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, sino que has estado muy por encima de ellas. Después de lo que me has dado este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida! FELIZ PRIMER ANIVERSARIO! Te adoro".