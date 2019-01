Margot Robbie y la dieta que indigna a las redes: dos comidas en 24 horas

La protagonista de Yo, Tonya o Escuadrón Suicida fue una de las estrellas más sexys en la última gala de los premios SAG, donde lució un bellísimo Chanel blanco con detalles dorados. Unas horas después, su entrenador personal ha desvelado el secreto del espectacular físico de Margot Robbie (28): "Una comida al mediodía y después, ignorar la merienda y esperar hasta la cena".

Según ha desvelado David Higgins en la revista Insider, el resto de las comidas del día son prescindibles: "Todo eso de que 'El desayuno es la comida más importante del día' forma parte de una campaña de marketing de 1940 para vender huevos. Eso es lo que nos han contado siempre", ha dicho. "No vas a consumir tanto porque no tienes tiempo para hacerlo. Y así dejas que tu cuerpo se recupere y haga la digestión, y dejas trabajar tranquilamente a tu metabolismo".

La dieta que propone Higgins, que ha entrenado a estrellas tan reconocidas como Naomi Campbell o Claudia Schiffer, es claramente opuesta a la recomendación de los nutricionistas, que apuntan a que debemos ingerir alimentos al menos cinco veces al día. Además, algunos usuarios de las redes sociales se han mostrado indignados ante estas declaraciones, indicándole a este entrenador que su propuesta no es muy saludable y que no da buen ejemplo a las mujeres más jóvenes y vulnerables.

En cualquier caso Robbie, la nueva chica de Quentin Tarantino, no sigue las recomendaciones de Higgins al pie de la letra: "No soy buena controlándome. Estoy triste si no como. No puedo comer ensalada cada día y medio vaso de vino cada dos días", dijo en su última entrevista. "No sigo una dieta demasiado saludable. Me gustan la cerveza, las patatas fritas y las hamburguesas, pero si tengo que meterme en un bikini como palitos de zanahoria durante tres días. Soy de extremos".