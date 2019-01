La cara oculta de Paula Echevarría: de su pasado como dependienta a su soltura con las armas

Lleva casi 20 años en televisión y es una de las instagramers con más seguidores en las redes sociales. A sus 41 años, ha protagonizado medio centenar de portadas en la prensa del corazón y aún así, Paula Echevarría aún guarda secretos que no conocíamos hasta este domingo: por ejemplo, que su hija le pidió entre lágrimas que dejara de fotografiarse con los fans.

"Hubo un verano que íbamos David, Daniella y yo, y si no me pedían una foto a mí, se la pedían a él. Estábamos todo el rato apartándola para que no saliera en las fotos y la niña empezó a llorar y dijo: 'Por favor, basta". Para Paula, su hija es la mayor 'víctima' de su fama: "Una vez llevaba a mi hija a urgencias porque estaba mala y había un photocall en la puerta del hospital. Me pareció inhumano que una niña que está mala tenga que pasar por eso. No todo tiene precio". Y añadió: "Posamos en su Comunión para que no se desmadrara la cosa y le estropearan el día a la niña", confesó este domingo en el programa de Risto Mejide.

La ex de David Bustamante echó la vista atrás y recordó sus inicios: "Viví en Londres, volví a Asturias y trabajaba en una conocida marca de tiendas low cost. Estaba yo en mi mundo y les decía a mis compañeras 'Me voy a ir a Madrid". Y llegó a Madrid.

Aquí se recorrió la ciudad de un casting a otro, actuó, bailó, cantó y hasta contó chistes. Desde sus primeras apariciones en Al salir de clase, Policías o Compañeros hasta Los Nuestros han pasado ya 19 años: "Tengo un callo de poner y quitar el cargador de un kaláshnikov, he hecho un entrenamiento militar durante casi dos meses, he saltado en tándem con una mochila de 38 kilos...".

A sus 41 años, Paula Echevarría tiene muy claro lo que quiere en su vida: "Paz, tranquilidad, meterme por la noche en la cama y dormir plácidamente. Me gusta la estabilidad y estar cerca de los míos". Y comer ("soy asturiana"), que los paparazzis la avisen antes de abordarla por la calle ("me parece más profesional") y que los haters no se pasen de la raya ("No puedes gustar a todos a no ser que seas una croqueta pero si me faltas al respeto, no te vuelvo invitar").