Negocios, familia y corazón: los otros motivos del regreso de los Morata a Madrid

Álvaro Morata vuelve a sus orígenes. A sus 26 años, el delantero madrileño deja el Chelsea y regresa a Madrid, pero no para fichar por el Real Madrid, club en el que transcurrió la mayor parte de su carrera deportiva, sino para enrolarse en las filas del Atlético de Madrid, equipo en el que jugó cuando era un niño. La elección del futbolista ha sorprendido y decepcionado a la afición madridista, pero lo cierto es que Morata tiene motivos de sobra para haber escogido triunfar en el conjunto de Diego Pablo Simeone.

Los factores deportivos son de sobra conocidos: un entrenador que confía en él, un equipo perfecto para sus condiciones físicas, con presencia destacada en la Champions y La Liga,... pero hay otros motivos que quizá no resaltan tanto y, sin embargo, son tanto o más importantes.

Morata, pasando este domingo el reconocimiento médico con el Atleti

Madrid, ciudad de la familia y el amor

Uno de ellos, sin duda, es el personal. La familia de Morata reside en Madrid. Sus padres, Susana y Alfonso, su hermana, la influencer Marta Abril, y su abuelo colchonero, Ignacio, han sido clave en su trayectoria. Salvo su hermana, todos ellos residen en la capital y ahora estarán cerca de Álvaro y su familia. Y es que el ex jugador del Real Madrid llega acompañado por su mujer, la it girl italiana Alice Campello (23), y sus gemelos, Alessandro y Leonardo, nacidos el pasado mes de julio. La adaptación, en este caso, no será un problema.

Alice y Morata, con la madre del futbolista

Morata y Alice volaron el sábado a Madrid con sus gemelos

Madrid para Morata también ha sido sinónimo de amor. En la capital vivió intensos romances con Carla Barber, cirujana y ganadora del certamen Miss España 2015, y junto a María Pombo, una de las influencer más seguidas de nuestro país. Ninguno de estos idilios llegaron a buen puerto y el futbolista encontró al fin a la mujer de su vida, Alice, en Italia, cuando jugaba en la Juventus. Fue a finales de 2015 y el delantero se enamoró perdidamente de ella al verla en Instagram. Luego quedaron en Milan y hasta ahora.

Con Carla Barber y con María Pombo

El éxito de sus 'manolitos'

Con la mudanza de Londres hasta Madrid, además, Morata podrá controlar sus negocios 'in situ'. El delantero posee el 50% de las pastelerías Manolo Bakes, una compañía con varias tiendas en Madrid y en plena expansión, con un proyecto de 14 aperturas previstas para este año. El nuevo futbolista del Atleti se alió con la firma tras crear en 2016 junto a su padre y al empresario Pablo Nuño los Crosantinos, su propia versión del 'manolito'.

El auge de los Crosantinos (Morata dijo que hasta el Cholo Simeone le pidió uno durante un Madrid-Atleti) y la potente imagen de Morata provocaron su unión empresarial con la familia Manzano, creadora de los 'manolitos', a través de De Boca En Boca, la compañía del nuevo Manolo Bakes. Así las cosas, Álvaro, su socio Nuño y su padre tienen la mitad de la empresa y las hermanas Remedios y Noelia Manzano poseen el otro 50%.

La alianza es todo un éxito, a tenor de los datos: tienen cuatro tiendas propias en Madrid y una facturación de 3,3 millones anuales. Se venden 800 kilos de 'manolitos' al día y los fines de semana se superan los 1.200 kilos. Este año, asimismo, podrían abrirse otras 14 tiendas, algunas de ellas fuera de la capital. En Barcelona se inaugurarán dos locales, con socios de lujo: Sergio Busquets, centrocampista del Barça, y Thiago Alcántara, jugador del Bayern de Munich. También se contempla una expansión internacional.

Un viaje de ida y vuelta

Por último, y no por ello menos importante, en Morata manda el corazón. El futbolista vuelve a su casa, a Madrid, y lo hace al equipo que se vio obligado a abandonar en cadetes por falta de minutos. El propio Álvaro contestó a los atléticos que ven su regreso con recelo por su pasado madridista: "La gente que ha estado siempre conmigo sabe cómo me siento, cómo han sido los últimos días. Es normal que la gente tenga sus pensamientos, sé lo que puedo hacer. Empecé jugando en el Atleti, la gente que sabe de dónde vengo sabe mi historia, lo que significa para mí esto. El pasado es el pasado, estoy orgulloso de eso", dijo ante los medios el pasado sábado tras su aterrizaje en el aeropuerto de Barajas. La sonrisa del delantero dejaba entrever la felicidad de quien vuelve al lugar que le vio nacer.