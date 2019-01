Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera y nuera de Isabel Pantoja, sufre un aborto

"Al hacerme las pruebas me han visto que era un aborto. Estaba embarazada de unas dos semanas", señala Irene Rosales, de 28 años. Está casada con Paquirrín, el hijo de Isabel Pantoja, y éste hubiera sido su tercer hijo. La nuera de la Pantoja ha vuelto a la casa de Guadalix después de varios días de ausencia, ya que se encontraba concursando en Gran Hermano cuando le ocurrió todo.

A su regreso a GH Dúo, la mujer de Kiko Rivera (32) ha desvelado el motivo de su salida: tuvo que abandonar a causa de unos fuertes dolores de riñón y de ovarios, seguidos de un sangrado una de las noches. Fue al médico y le dijo lo que le pasaba: "Ha sufrido usted un aborto natural", dijo

"Yo la semana antes me puse mala. Yo no me rallé, pero es verdad que me levanté esa noche con un dolor intenso... Esa noche, en la fiesta me bebí un refresco (que nunca bebo), y pensé: serán gases", explicaba la propia Irene.

Este jueves el programa anunciaba que "por una indisposición, Irene Rosales se había visto obligada a abandonar temporalmente GH Dúo. Se le habían realizado unas pruebas médicas pero no se conocían aún los resultados. "Si las circunstancias se lo permiten, podrá volver a concursar", dijeron en Telecinco. Se llegó a decir que había abandonado la casa para ver a sus hijas. Hacía poco que había amagado con dejar el programa ya que no podía soportar lo mucho que las echaba muchos de menos.

Hace poco más de una semana, su marido y compañero de reality, fue noticia más allá del concurso: Kiko Rivera admitió en público que había sido adicto a la cocaína y a otras drogas.