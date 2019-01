Los Reyes manifiestan su "dolor más profundo" a la familia de Julen tras conocer la tragedia

Poco después de que el equipo de rescate localizara el cadáver del menor, la Casa de Su Majestad el Rey se ha pronunciaba en Twitter: "Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la familia de Julen. Y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites", dice la nota.

No solo don Felipe y doña Letizia, que había telefoneado hace días para preocuparse por Julen, han expresado su solidaridad y sentimeinto ante la tragedia. Famosos, personalidades de la política y muchos anónimos inundaban las redes con su apoyo a la familia de Julen, el pequeño que cayó a un pozo en Totalán, Málaga, hace 13 días y cuyo cuerpo fue hallado la pasada madrugada, a las 01.25 horas de este sábado.

Poco después de que el equipo de rescate localizara el cadáver del menor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresaba su "apoyo y cariño" a los padres y seres queridos de Julen. "Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos", manifestaba el jefe del Ejecutivo en su cuenta oficial de Twitter.

El líder del PP, Pablo Casado, enviaba "un fuerte abrazo" a sus padres, José y Vicky, "en este momento de indescriptible dolor" y también expresó su ánimo a los equipos de rescate "que han dado lo mejor de sí mismos".

Tras días de angustia no ha podido ser y la esperanza ha dado pie al drama por perder al pequeño Julen en Totalán. Un fuerte abrazo a sus padres, José y Vicky, en este momento de indescriptible dolor y ánimo a los equipos de rescate que han dado lo mejor de sí mismos.

El presidente de la Junta de Andalucía se sumó al apoyo y solidaridad también a través de Twitter.

También famosos como Alejandro Sanz o Antonio Banderas han querido expresar su dolor.

Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca. ???? #DEPJulen