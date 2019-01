Manuel González: "El día que Circo de los Horrores no funcione o cambiará de planteamiento o será hasta aquí"

MADRID, 26 (CHANCE) El Apocalipsis de El Circo de los Horrores acaba de echar el telón en Madrid tras una gran temporada y comienza a girar por el resto de España. Málaga (31 enero al 10 de febrero), Sevilla (del 21 de febrero al 3 de marzo), Zaragoza (del 14 al 17 de marzo), Murcia (del 21 al 31 de marzo), Vigo (del 5 al 7 de abril) y Santander (del 17 al 28 de abril), esperan con fuerza el espéctaculo más irreverente de Productores de Sonrisas.



El nicho de los seguidores de este show no tiene parangón y el que entra lo que más claro tiene es... que no sabe lo que va a ocurrir.

Manuel González junto a sus hermanos Rafa y María siguen detrás de esta creación de Suso Silva que también ha creado el famoso Circo Mágico que tanto sorprendió a niños como a mayores.

Es curioso ver, como entre todos son capaces de crear apuestas tan diferentes. Y es que Circo de los Horrores que omenzó con Origen y continuó Cabaret Maldito y luego con Manicomio, sigue atrapando cada vez a más espectadores.

"Lo hemos vuelto a petar", expresa con alegría Manuel González donde alaba al público, a sus artistas y sobre todo a Suso Silva.

P: Además de El Circo de los Horrores también tenéis en cartel Circlassica ese sentido tributo al mundo del circo que ha dirigido Emilio Aragón. ¿Vosotros dormís de felicidad o de nervios?

MG: De nervios... Yo creo que es la gran obra de Suso y hay que reconocérselo. Ha hecho un gran espectáculo muy global y técnicamente muy complicado... mucho.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de Horrores?

MG: Quizá la puesta por el espacio. Es un especio frontal con más de treinta metros de largo. Es un show super besita y ha salido bien. Los tres anteriores eran historias muy diferentes en un contenedor muy parecido y este ha sido, fuera el contenedor y fuera todo lo que habíamos hecho hasta ahora y es una apuesta completamente nueva.

P: Echais el telón en Madrid y comenzáis gira por el resto de España. ¿Crees que la gente que ha visto Circo de los Horrores puede pensar que está viendo el mismo cliché repetitivo?

MG: No, de hecho el feedback de las redes, que es muy importante, es de que hemos vuelto a acertar, pero quizá ha sido por lo de romper barreras y es lo que hace Horrores. Y Horrores es el circo que rompe las barreras. Yo cuando siempre cuento, que la primera vez que fui a ver Horrores, y vi a un chalado diciendo: "El circo ha muerto, vamos a resucitarlo"... dije: "¿Cómo?"... esa máxima sigue presente, aunque no lo repitamos... Eso de "El circo ha muerto, vamos a resucitarlo" sigue dentro en cada show... La pista redonda desaparece y aparece un escenario de 36 con una pantalla gigante de 300 metros cuadrado, nunca vista antes y con números nunca vistos, porque esa es su esencia, romper barreras. Nació así, y el día que deje de romperlas no tendrá sentido. El día que la gente joven deje de ir a Horrores, tendremos que...

P: ¿Cambiar el planteamiento?

MG: O hasta aquí hemos llegado, pero de momento la gente nos dice: "Otro". Y entonces miramos como va la tuerca y decimos, "Otro"...