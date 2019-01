Paula Echevarría, orgullosa de sus kilos de más: "He cogido cuatro porque como igual que un troll"

Con cuatro kilos más y muy orgullosa de ellos. Así ha aparecido este viernes Paula Echevarría (41) en la Mercedes Benz Fashion Week. Con un espectacular diseño metalizado de Vicky Martín Berrocal, la actriz ha explicado que estas son las consecuencias de haber dejado de fumar: "Estoy cuatro kilos más gorda. Dejé de fumar hace cuatro meses y medio y ahora peso 4 kilos más".

Echevarría ha presentado los nuevos 'smartwatch' que Samsung, firma de la que es embajadora, y lo ha hecho feliz. La ex de Bustamante está tan contenta por haber abandonado de una vez por todas los malos hábitos que no le importa usar una talla más: "Soy un troll comiendo. Como muchísimo No puedo hacer dieta, de hecho, he cogido 3 kilos porque he dejado de fumar y no sé cómo me los voy a quitar porque la boquita no la pienso cerrar", dijo este miércoles en MtvMad.

Echevarría ha hablado sobre su relación con Bustamante, con el que disfrutó de la Cabalgata de los Reyes Magos en Madrid el pasado cinco de enero: "Ahora no somos los mejores amigos del mundo y no vamos a tomar café los fines de semana, pero si lo tenemos que hacer lo hacemos".

Además, la novia de Miguel Torres ha aprovechado para desmentir que exista una mala relación entre ella y la familia de su ex marido, tal y como se publicó hace unos días: "En absoluto hay una mala relación, de todos modos, se ha dicho de todo y nadie se pone de acuerdo". Y ha añadido: "Estoy muy bien, hay calma después de la tempestad".